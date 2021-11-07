Після укусу геніталії постраждалого почали відмирати, гнилу частину довелося вирізати.

У Південній Африці кобра виповзла з унітаза і вкусила європейського туриста за статевий орган.

Після укусу чоловікові знадобилася операція з відновлення геніталій, пише Mail Online. Медики описали цей випадок у статті для журналу Urology Case Reports.

47-річний голландець пішов у туалет під час сафарі в одному із заповідників. Змія ховалася просто в унітазі й атакувала в найнезручніший момент.

Чоловік почав відчувати сильне печіння в геніталіях, вони опухали та ставати фіолетовими, що є ознакою некрозу. Однак мандрівникові довелося три години чекати на вертоліт екстреної допомоги, який зміг би доставити його в найближчу лікарню, розташовану на відстані близько 350 км.

Читайте такожБудинок жінки окупувала майже сотня смертоносних змій: моторошні фотоЗа словами лікарів, цій людині випала сумна честь бути фігурантом першого описаного медичного випадку отруєння геніталій коброю.

Некроз є потенційно смертельним станом, викликаним бактеріями, що заражають тканину. Самі бактерії не поїдають плоть, але виділяють токсини, які пошкоджують прилеглі тканини.

Попри те, що чоловікові надали невідкладну допомогу, значна частина тканини в його статевому органі вже не підлягала відновленню, і її довелося видалити.

Через дев'ять днів туриста відвезли додому в Нідерланди, де йому вирізали ще частину мертвих тканин статевого органу. Потім місцеві хірурги приступили до відновлення геніталій, використовуючи трансплантат тканини, який вони взяли з паху чоловіка, щоб замінити видалену мертву тканину.

Як повідомляється, через рік після інциденту в чоловіка повністю відновилися функції та чутливість статевого члена.

У статті медики також дали пораду тим, хто вирушає до тропіків:

"Завжди змивайте воду в туалеті перед тим, як сісти на унітаз у країні, сумно відомій своєю популяцією змій".

Раніше шестирічна дівчинка померла від укусу змії, що заповзла в туалет у її будинку в Саудівській Аравії.

А в українському Рівному мешканці скаржаться на навалу змій: ті повзають вулицею і вилазять з ванної.

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Автор: Катерина Комолова