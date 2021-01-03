Поліцейський міста Сомерсет Мет Ліма з розумінням поставився до жінок з маленькими дітьми, яких запідозрили у крадіжці деяких продуктів з місцевого магазину. Чоловік придбав їм подарункові сертифікати, щоб сім’ї змогли достойно відсвяткувати Різдво.
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Про це йдеться у повідомленні департаменту поліції міста штату Массачусетс.
Копа викликала охорона супермаркету після того, як покупці пробили на касі самообслуговування не всі взяті продукти. На місці події полісмен з’ясував, відвівши підозрюваних трохи далі від дітей, про обставини: підозрювані хотіли влаштувати святкову вечерю двом маленьким дітям, однак грошей на продукти забракло.
Замість того, щоб висувати американкам звинувачення у крадіжці, поліцейський оплатив їм різдвяну вечерю.
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