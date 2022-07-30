Дівчині сказали, що вона не може спостерігати за стратою, оскільки у неї невідповідні спідниця і туфлі.

Американську журналістку Івану Гринків Шатару звинуватили в порушенні тюремного дрес-коду і змусили переодягнутися. Це сталося, коли вона висвітлювала страту ув'язненого в Алабамі.

Про це вона розповіла у своєму Twitter.

Івана Гринків - продюсер веб-сайту AL.com. 28 липня вона відвідала медіа-центр виправної установи імені Вільяма Холмана, в якому мала відбутися страта ув'язненого.

Там співробітник Департаменту виправних установ Алабами сказав їй, що її одяг порушує тюремний дрес-код.

"Сьогодні ввечері представник Департаменту виправних установ Алабами публічно сказав мені, що я не можу спостерігати за стратою, тому що моя спідниця занадто коротка", - написала вона, додавши, що її туфлі з відкритим носком також назвали "занадто відвертими".

За словами журналістки, вона одягала ту ж спідницю на попередні страти та інші професійні заходи і обходилося "без пригод".

"Я вважаю, що було більш ніж доречно", - зазначила вона.

Івана спробувала стягнути спідницю до стегон, щоб вона виглядала довшою. Але це не допомогло і дівчину все одно змусили переодягнутися.

Фотограф позичив Грінків Шатарі свій забродний комбінезон і його в Департаменті порахували таким, що підходить. Туфлі довелося замінити на взуття для тенісу.

"Мені було ніяково, коли мене допитували через моє тіло і мій одяг у присутності людей, яких я майже ніколи не зустрічала. Я сіла, спробувала перестати червоніти і зробила свою роботу. Як це часто доводиться робити жінкам", - розповіла вона.

Інша журналістка, Кейтлін Росс, заявила, що їй теж було відмовлено в доступі до державної установи, тому що її одяг був визнаний "занадто відвертим".

Видання AL.com направило скаргу до Департаменту виправних установ, губернатору Алабами Кей Айві і генеральному прокурору Стіву Маршаллу.

Інцидент стався перед стратою Джо Джеймса за допомогою смертельної ін'єкції. Як повідомляє Sky News, він був засуджений до смертної кари за вбивство своєї колишньої дівчини, 26-річної Фейт Холл в 1994 році. Її дочки, яким було 3 і 6 років на момент її смерті, виступили проти і сказали, що воліли б, щоб він відбув довічний термін за гратами.

Влада відмовилася змінювати вирок, а також заявила, що страта забезпечить справедливість і пошле "безпомилковий сигнал про те, що Алабама підтримує жертв домашнього насильства".

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