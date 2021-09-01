Жінка навіщось залізла в саркофаг з мощами Лазаря - того самого, якого, згідно з Євангелієм від Іоанна, воскресив Ісус.

Туристка з Росії влаштувала собі пригоду на екскурсії в церкві Святого Лазаря в місті Ларнака на Кіпрі. Літня жінка навіщось залізла у саркофаг з мощами святого Лазаря - того самого, якого, згідно з Євангелієм від Іоанна, Ісус воскресив з мертвих - і застрягла.

Відео інциденту опублікував, зокрема, Telegram-канал Mash.

Гробницю з написом "Лазар чотириденний, друг Христовий" виявили в Ларнаці у 890 році. Мощі перенесли до Константинополя, а наприкінці IX - на початку X століття над могилою в Ларнаці побудували церкву.

Під час ремонту церкви в листопаді 1972 року під вівтарем знайшли мармуровий саркофаг з людськими рештками. Їх також ідентифікували як мощі святого Лазаря, вважаючи, що в Константинополь вивезли не всі.

На екскурсії російська туристка вирішила потіснити праведника і забралася у саркофаг, проте жінку помітили гіди. Ось тільки вибратися власними силами їй вже не вдалося.

Щоб витягнути даму, знадобилася допомога кількох людей.

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Автор: Катерина Комолова