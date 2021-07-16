У Тель-Авіві планують зібрати ДНК всіх домашніх собак. Так влада збирається боротися з господарями, які не прибирають екскременти за вихованцями.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Повідомляється, що працівники комунальних служб щомісяця збирають з тротуарів півтонни екскрементів.
За допомогою ДНК планують виявляти і штрафувати власників, які не прибирають за своєю твариною.
Читайте такожУ Києві на Трухановому острові "косили" пісок замість трави (відео)Це непросте завдання, адже в Тель-Авіві близько сорока тисяч собак. Втім, у кожної з них є паспорт, який господарі регулярно оновлюють.
Спеціальні інспектори будуть брати аналіз з кожної "купки" і порівнювати з ДНК, які власники самі внесуть в паспорт.
Недобросовісні господарі повинні будуть сплатити і штраф, і вартість цих досліджень.
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