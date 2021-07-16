У місті близько сорока тисяч собак.

У Тель-Авіві планують зібрати ДНК всіх домашніх собак. Так влада збирається боротися з господарями, які не прибирають екскременти за вихованцями.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що працівники комунальних служб щомісяця збирають з тротуарів півтонни екскрементів.

За допомогою ДНК планують виявляти і штрафувати власників, які не прибирають за своєю твариною.

Читайте такожУ Києві на Трухановому острові "косили" пісок замість трави (відео)Це непросте завдання, адже в Тель-Авіві близько сорока тисяч собак. Втім, у кожної з них є паспорт, який господарі регулярно оновлюють.

Спеціальні інспектори будуть брати аналіз з кожної "купки" і порівнювати з ДНК, які власники самі внесуть в паспорт.

Недобросовісні господарі повинні будуть сплатити і штраф, і вартість цих досліджень.

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Автор: Людмила Жерновська