Британський вчитель інформатики Річард Гленн під час шкільної поїздки до Коста-Ріки регулярно напивався, пригощав алкоголем дітей та відводив їх у стриптиз-клуб. Його відсторонили від викладання на три роки. Після поїздки він нібито нічого не згадав,
Читайте такожІталієць 15 років не ходив на роботу й отримував зарплатуПро це пише BBC News.
Згідно зі звітом комісії з регулювання навчання, під час поїздки Гленн неодноразово вживав алкоголь та давав його неповнолітнім. Він також відвів кілька дітей у стрип-клуб та поводився дуже агресивно стосовно жінок.
Повідомляється, що Гленн був одним із супроводжуючих групи школярів від 16 до 18 років, які вирушили в поїздку в Коста-Ріку.
Сам учитель заявив, що не може згадати, що сталося, через стан сп'яніння, але «не заперечує спогади присутніх».
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