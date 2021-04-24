Його відсторонили від викладання на три роки.

Британський вчитель інформатики Річард Гленн під час шкільної поїздки до Коста-Ріки регулярно напивався, пригощав алкоголем дітей та відводив їх у стриптиз-клуб. Його відсторонили від викладання на три роки. Після поїздки він нібито нічого не згадав,

Читайте такожІталієць 15 років не ходив на роботу й отримував зарплатуПро це пише BBC News.

Згідно зі звітом комісії з регулювання навчання, під час поїздки Гленн неодноразово вживав алкоголь та давав його неповнолітнім. Він також відвів кілька дітей у стрип-клуб та поводився дуже агресивно стосовно жінок.

Повідомляється, що Гленн був одним із супроводжуючих групи школярів від 16 до 18 років, які вирушили в поїздку в Коста-Ріку.

Сам учитель заявив, що не може згадати, що сталося, через стан сп'яніння, але «не заперечує спогади присутніх».

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Автор: Катерина Шварц