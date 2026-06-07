В Австралії птахи збирають на вулицях наручники та банкноти: що вони з ними роблять

Птахи, що мешкають у містах, зібрали більш барвисті прикраси, ніж їхні сільські побратими.

В Австралії самці великих шалашників збирають предмети, пов'язані з людиною, – наручники, банки з-під ліків і банкноти – щоб справити враження на самок. Про це незвичайне "захоплення" розповідає портал discoverwildlife.com.

Самці великих шалашників створюють хитромудрі тунелі з гілок, які можуть досягати метра в довжину і півметра у висоту. На одному кінці самці розміщують колекцію барвистих предметів місцевого походження, які потім демонструють самкам, що їх відвідують.

Дослідження, опубліковане в журналі Royal Society Open Science, показує, що самці, які живуть у містах, використовують широкий спектр предметів, які вони підбирають у людей.

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"Скло, пластик і дріт були поширеним вибором, але ми також виявили такі предмети, як пара наручників, банки з ліками в гніздах біля лікарні та флуоресцентні захисні капи для рота на ділянці біля поля для австралійського футболу", – каже Кейтлін Еванс з Ексетерського університету, яка вивчала цих птахів.

Еванс та її колеги порівняли предмети, зібрані шалашниками в місті Таунсвілл та сільській місцевості, обидва в Квінсленді. У 61 альтанці міські птахи зібрали прикраси, які були більшими та яскравішими, ніж у їхніх скромніших сільських побратимів. Предмети включали темно-зелене скло від пляшок, яскраво-червоний дріт і малинову гумку для волосся. Міські птахи також зібрали більше предметів – в середньому близько 90, порівняно з 20 у сільських самців. Один особливо плідний міський птах зібрав понад 300 предметів у своїй альтанці.

На другому етапі дослідження команда зібрала десять предметів із міського куреня та десять предметів із сільського і представила їх як міським, так і сільським самцям. Обидві групи віддавали перевагу предметам, створеним людиною.

Раніше УНІАН розповідав, як на острові Лорд-Хау, розташованому за 600 км від східного узбережжя Австралії, знищили всіх щурів і мишей – це різко змінило місцеву флору та фауну.

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