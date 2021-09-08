У Суворовському районі Одеси в середу стався курйоз випадок, дізналися журналісти.

У середу, 8 вересня, Одесі 5-річна дівчинка просунула голову між сталевими прутами металевої конструкції й застрягла.

Маленька дівчинка "опинилася в полоні" у Суворовському районі міста. Інцидент в Одесі стався на вул. Семена Палія, повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

У відомстві додали, що дитину визволили рятувальники.

"О 14.00 в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що п'ятирічна дівчинка просунула голову в металеву конструкцію на дитячому майданчику, і застрягла...", – додали у прес-службі.

Співробітники ДСНС, які прибули на місце надзвичайної події, за допомогою гідравлічних ножиць розрізали конструкцію й звільнили дитину. Потім дівчинку передали матері.

Нагадаємо, схожий інцидент на початку вересня стався в Сумській області – в місті Лебедин хлопчик намагався пролізти через металевий паркан та застряг.

На місце надзвичайної події прибули рятувальники, розрізали металеві елементи огорожі механізованим інструментом та звільнили хлопчика.

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Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк