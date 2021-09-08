В Одесі у вівторок з рибалкою стався курйозний випадок. Чоловікові знадобилася медична допомога.

У вівторок, 7 серпня, в Одесі на пляжі рибалка випадково "зробив собі пірсинг" – спіймав на гачок себе.

Інцидент в Одесі стався близько опівдня у районі пляжу "Аркадія", повідомили журналістам у Департаменті муніципальної безпеки Одеської міськради.

За відомостями відомства, постраждав одесит, 1964 року народження. Чоловік після інциденту звернувся за медичною допомогою на рятувальний пост.

Як з'ясувалося, місцевий житель ловив рибу і, невдало розмахнувшись вудкою, увігнав собі у вухо гачок. Одеситу надано допомогу – рибальський гачок, який наскрізь проткнув верхню частину вуха, витягнули.

На сторінці Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради в Facebook розміщено фото потерпілого з "пірсингом".

Аркадія – це курортний район Одеси, частиною якого є й однойменний пляж, пише Вікіпедія. Аркадія знаходиться в Приморському районі міста біля берега Чорного моря.

Нагадаємо, 1 вересня в Одеській області рибалка трагічно загинув. На Хаджибейському лимані чоловік зловив величезну рибу, і вона потягла його за собою у воду. За словами очевидців, рибалка втратив рівновагу і потонув.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк