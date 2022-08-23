У Будапешті довелося скасувати феєрверк в день національного свята.

Президента Національного метеорологічного агентства Угорщини Корнелію Радікс звільнили 22 серпня через неточний прогноз погоди. У зв'язку з цим в Будапешті скасували феєрверк в Національний день, який відзначають 20 серпня.

Про це повідомляє видання digi24.

При цьому звільнили всіх головних синоптиків, тому що вони надали неправдиву інформацію про масштаби погоди, що ввело в оману оперативну групу, відповідальну за безпеку. Метеорологічне агентство вибачилося на наступний день, посилаючись на "фактор невизначеності", властивий професії метеоролога.

При цьому феєрверк, який називали "найбільшим в Європі" на честь "тисячоліття Угорської держави", перенесли на 27 серпня.

Варто відзначити, що в 2006 році найсильніший шторм на свята забрав життя п'яти людей, а ще кілька сотень людей отримали травми через паніку в мільйонному натовпі, який зібрався на березі Дунаю. Після цього влада Угорщини стали дуже серйозно ставиться до прогнозу погоди.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився через нацистські заяви. Він виступив проти змішання європейських і неєвропейських рас.

Варто відзначити, що Орбан вже раніше робив подібні заяви, але цього разу він використовував особливо різкі ультраправі терміни.

Крім того, він заявив, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали. На його думку, потрібна стратегія, яка зосередитися на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції замість Перемоги у війні.

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