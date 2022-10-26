Дорослі німці зможуть легально використовувати канабіс не тільки в медичних, але і рекреаційних цілях.

Коаліційний уряд Німеччина погодив план легалізації марихуани в країні.

Передбачається, що дорослі громадяни Німеччини зможуть легально використовувати канабіс не тільки в медичних, але і рекреаційних цілях вже з 2024 року, передає Бі-бі-сі.

Легалізація марихуани була однією з передвиборчих обіцянок німецької партії зелених, яка увійшла в правлячу коаліцію разом з соціал-демократами (СДПН) і ліберальними вільними демократами (ВДП).

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Згідно з планом уряду, легально можна буде володіти до 30 грамів марихуани для особистого використання, вона також буде продаватися в ліцензованих магазинах і аптеках.

Буде також дозволено вирощувати до трьох рослин канабісу на кожну дорослу людину.

Намір німецького уряду легалізувати марихуану ще повинні схвалити Європейська комісія і парламент Німеччини.

За словами міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха, план уряду може бути остаточно схвалений і вступити в силу з 2024 року.

За даними Рейтер, легалізація марихуани дозволить Німеччині залучити до бюджету близько $ 4,7 млрд на рік і створити 27 тис. нових робочих місць. Агентство повідомляє з посиланням на Лаутербаха, що в минулому році в Німеччині канабіс вживали близько 4 млн осіб, 25% з них - у віці від 18 до 24 років.

Де ще легалізована марихуана

З держав, що входять до Євросоюзу, рекреаційне використання марихуани легалізувала тільки Мальта. У Нідерландах юридичного дозволу на це немає, але влада країни не перешкоджає продажу і вживанню невеликих обсягів канабісу в кава-шопах.

Кілька держав в інших регіонах світу легалізували використання марихуани в медичних цілях. Рекреаційний канабіс також легалізований у Канаді та Уругваї.

Однак найбільшим в світі легальним ринком марихуани залишаються США: в цій країні 37 штатів і Вашингтон (округ Колумбія) дозволили використання речовини в медичних цілях, в 19 штатах - в рекреаційних (це два різних списку, Штати можуть повторюватися). При цьому на федеральному рівні марихуана як і раніше заборонена.

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