Водій намагався припаркуватися у чотирьох різних місцях.

У Кенті (Велика Британія) водію Toyota Auris знадобилося 8 хвилин і 9 спроб, що припаркувати свій автомобіль.

Про це пише The Sun.

Легковик червоного кольору, який постійно маневрував між білими смугами парковки, помітила пара з балкона дому неподалік.

Людей це здивувало, оскільки стоянка була майже вільна, а на її території накреслені всі необхідні дорожні знаки для допомоги водіям.

Водій намагався припаркуватися у чотирьох різних місцях. Чоловіку за кермом було близько 30-40 років.

"Це було доволі незграбно. Я не знаю, хто дав йому ліцензію – ось що хвилює", – поділився один зі свідків.

Інші очевидці заявили, що вражені наполегливістю цієї людини. Були й ті, котрі відкрито сміялися з дій водія і пропонували йому скласти іспити з керування транспортом.

Люди погодилися, що власник Toyota Auris може стати найгіршим паркувальником Британії. При цьому вони й підкреслили, що водій з такими знаннями може стати небезпекою під час автомобільного руху.

Користувачі у мережі після перегляду відео коментували: "Боляче дивитися" і навіть звинувачували водія у створенні загрози на дорозі. Один невражений чоловік написав: "Просто не розумію, як користуватися рульовим колесом… Чому б не припаркуватися носом вперед?"

Але один мудрий користувач зауважив: "І люди дивуються, чому я паркуюся за багато миль від усіх".

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Автор: Іван Бойко