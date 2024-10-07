Кулінарка радить розбити яйця в каструлю з гарячою водою і варити їх, поки білки не затвердіють, а жовтки залишаться рідкими.

Існує багато способів приготування яєць. Але коли ми включаємо фантазію під час приготування сніданку, ніщо не йде у порівняння з яйцем-пашот. Рецептом страви з виданням Parade поділилася шеф-кухарка Мей Лін.

За її словами, ця техніка приготування яєць є дещо складною, оскільки існує тонка грань між ідеально звареним яйцем і чимось, що більше нагадує яєчний суп.

Спочатку кулінарка змішує воду та оцет у співвідношенні 2:1 у середній мисці - вона віддає перевагу суміші білого дистильованого оцту та яблучного оцту через його смак.

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Потім потрібно розбити яйця і повільно вилити його в оцтову суміш. Так вони продезинфікуються, а ще це допоможе білку і жовтку триматися "разом". Їх потрібно тримати там, поки вони не почнуть утворювати "шкірку" зовні - тоді яйця можна виймати.

Після цього кулінарка ставить велику глибоку каструлю з водою на слабкий вогонь, доводить воду до кипіння і солить її. Потім за допомогою шумівки вона обережно опускає яйця у воду та помішує їх.

Коли яйця стануть рівномірно білими ззовні, вона дістає їх із води шумівкою і обережно промокає ще на ложці кухонним рушником - це допоможе видалити зайву воду. Коли це буде зроблено, ваші ідеально зварені яйця готові до подачі на стіл. Кулінарка радить покласти яйця-пашот на тарілку і за бажанням підсолити готову страву. За словами шеф-кухарки, на приготування цієї ідеальної страви піде приблизно 30 хвилин.

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