За словами Рея Даліо, кожен із нас має вирішити, що ми цінуємо найбільше, і вибрати шляхи, якими ми будемо цього досягати.

Для того, щоб стати успішною людиною, необхідно зробити три речі. Своїм рецептом у соцмережі поділився 75-річний засновник і колишній генеральний директор гіганта хедж-фондів Bridgewater Associates Рей Даліо, чиї статки, за даними Forbes, становлять 14 мільярдів доларів.

За його словами, люди, які досягають успіху та рухаються вперед, глибоко розуміють причинно-наслідкові зв’язки, які керують реальністю, і мають принципи їх використання, щоб отримати те, що вони хочуть.

"Справедливо й зворотне: ідеалісти, які не мають достатнього розуміння реальності, створюють проблеми, а не прогресують", - каже бізнесмен.

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Він радить спочатку визначити, що ви хочете, по-друге, з’ясувати, як реально можна досягти цього, і, по-третє, йти цим шляхом "із залізною рішучістю".

"Мені байдуже, чи хочеш ти бути володарем Всесвіту, диванним овочем чи кимось іншим - мені це справді байдуже. Деякі люди хочуть змінити світ, а інші хочуть діяти в простій гармонії з ним і насолоджуватися життям. Ні те, ні інше не краще. Кожен із нас має вирішити, що ми цінуємо найбільше, і вибрати шляхи, якими ми будемо цього досягати", - написав Даліо.

Інші секрети успіху

Як повідомляв УНІАН, учені розкрили просту "формулу успіху". Фахівці з Університету Ватерлоо впевнені, що надання переваги простоті має вирішальне значення для досягнення цілей.

Також ми писали, у якому віці найбільше шансів стати успішним у бізнесі. Вік не є конкурентним недоліком, довели дослідники.

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