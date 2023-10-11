У світі природи деякі поведінкові звички інших підвидів можна використати, як особистий лайфхак.

Вчені виявили, що жіночим особинам жаб притаманні такі поведінкові хитрощі, як прикинутися мертвою, щоб уникнути небажаної уваги з боку самця.

Про це заявили вчені Інституту еволюції та біорізноманіття імені Лейбніца в Німеччині. Відповідне дослідження опублікував журнал Royal Society Open Science в середу, 11 жовтня.

Зазначається, що європейські підвиди жаб є "вибухонебезпечними" з точку зору розмноження: в період нересту вони концентруються у надзвичайних кількостях серед водоймищ й зазвичай під час таких "шлюбних подій" кількість самців набагато перевищує кількість самок. Це призвело до підвищеного ризику смертності серед жіночих особин, тому з розвитком еволюції, "жаби-жінки" вигадали, як обманювати самців, щоб уникнути спарювання.

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Вчені стверджують, що "жінка-жаба" навчилася імітувати власну смерть, входячи у стан так званої "тонічної нерухомості". Відповідні хитрощі вчені виявили під час чергового сезону розмноження "європейської звичайної жаби".

Вони зібрали самців і самок зі ставка та розділили їх по резервуарах з водою у співвідношенні дві самки на одного самця. За підсумком, у 54 випадках самці спробували змусити самку жаби до спарювання, проте 80% жіночих особин просто перевернулися на спину та вдали, що вмерли.

За словами вчених, в процесі спарювання самці чіпляються за спину самки під водою, тому такий рух дозволяє їй звільнитися.

Близько однієї третини самок симулювали "смерть" протягом 2 хвилин після того, як самець виліз на них, вказують вчені.

"Дрібні самки демонстрували відповідну манеру поведінки частіше, ніж більші самки", - йдеться у дослідженні.

Водночас старші самки рідше вдавали смерть. Загалом вчені виявили, що майже половина самок, вдаючись до такої стратегії, змогла уникнути спарування з самцем.

Однак вчені наразі не впевнені, що саме викликає подібну звичку: чи це свідома набута поведінка жаб, чи це мимовільна реакція через стрес.

Також було виявлено, що близько половини самок, на яких сиділи самці, використовували бурчання та писк, щоб спробувати втекти від сексуального контакту.

В Австралії знайшли жабу, яку порівняли з отруйним монстром

Нагадаємо, на початку 2023 року на території Австралії виявили шокуючи за своїми розмірами очеретяну жабу. Її порівняли з отруйним монстром та прозвали "Тоадзіллою".

Зазначалося, що знайдена особина в шестеро разів більша за середньостатистичну жабу і важить близько 2,7 кг. Вона може побити світовий рекорд Гіннеса через такі параметри.

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