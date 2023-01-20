Доглядачі парку не відразу повірили, що перед їхніми очима справжня жаба.

В Австралії знайшли величезну очеретяну жабу, яка шокувала своїми розмірами. Вона може побити світовий рекорд Гіннеса.

Жабу знайшли в тропічному лісі на півночі Австралії. Доглядачі парку Карлі Грей прозвали її "Тоадзіллою" (від слова Toad - ропуха), повідомляє BBC.

"Монстр" в шість разів більше середньої жаби, важить 2,7 кг і може побити світовий рекорд. Жаби, які вперше були завезені в Австралію в 1935 році, є одним з найнебезпечніших шкідників країни, і в даний час їх чисельність оцінюється в сотні мільйонів", - зазначено в статті.

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Доглядачі парки, де жила жаба, спочатку навіть не повірили, що вони побачили настільки величезну особина. Вони думали, що перед ними муляж або іграшка. Доглядачі жартують, що жаба схожа на футбольний м'яч з лапами.

"Тоадзіллу" принесли на базу вчених, де її зважили. Дослідники здогадувалися, що вона чимало важить, але не думали, що настільки. Виявилося, вага жаби - 2,7 кг.

"Поточний світовий рекорд Гіннеса для найбільшої жаби - 2,65 кг - був встановлений домашньою жабою в Швеції на ім'я Прінсен в 1991 році", - додали в BBC.

Дослідники розповіли, що жаба харчується комахами, рептиліями, дрібними ссавцями. Вона їсть все, що поміщається в рот. Відзначається, що цей отруйний "монстр" приносить чимало шкоди в Австралії, адже там немає тварин, які могли б ними харчуватися.

Рідкісні та незвичайні жаби

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Еквадорі новий вид жаб назвали в честь Led Zeppelin. Вид вже може перебувати під загрозою зникнення. Крім цього, в 2021 році австралійські вчені відкрили "шоколадну жабу". Litoria mira зовні нагадує австралійську деревну жабу.

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