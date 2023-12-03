Нещастя - особлива річ. Іноді людина може навіть не усвідомлювати, що нещасна.

Це почуття тонко, але глибоко впливає на повсякденне життя людини. Якщо його не зупинити, воно може перерости в депресію та вигорання.

Тому, якщо ви підозрюєте, що хтось із вашого оточення нещасний, варто спочатку дізнатися ознаки, пише Hackspirit.

1) Зміна режиму сну. Коли нерегулярний режим сну стає нормою, це може викликати занепокоєння. Занадто багато або занадто мало сну часто означає приховане почуття нещастя.

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2) Зміна харчових звичок. Коли хтось нещасний, це часто відображається на його харчових звичках. Їжа, особливо нездорова, надає отупляючу дію.

З іншого боку, раптова втрата апетиту викликає таке ж занепокоєння. Коли ентузіазм до їжі різко згасає, це сигналізує про глибші проблеми.

3) Відсутність інтересу до діяльності. Як тільки інтереси стануть менш привабливими, це може стати тривожним знаком.

4) Відхід від соціальної взаємодії. Коли ви незадоволені життям, вам не хочеться виходити з дому. Пам'ятайте, що сказав Жан-Поль Сартр: "Пекло – це іші люди". Це особливо вірно, коли ви переживаєте життєвий виклик.

5) Зниження рівня енергії. Правда полягає в тому, що коли розум переходить у перевантаження внаслідок стресу, смутку чи нудьги, це може вплинути на фізичний стан. Тому постійна втома, не пов'язана з фізичними навантаженнями, є поширеною ознакою печалі.

6) Нехтування доглядом за собою. Раптове нехтування особистою гігієною і зовнішнім виглядом може бути явною ознакою внутрішнього сум'яття.

7)Дратівливість або запальність. Такі речі, як дратівливість і постійний гнів, є чіткими показниками нещастя або стресу.

Тому, якщо хтось відчуває стрес і кидається на вас, намагайтеся не сприймати це особисто. Швидше за все, проблема в них, а не в вас. І коли вони це усвідомлюють, то часто відчувають каяття.

8) Часті зітхання. Це більш тонкий момент, ніж спалахи гніву. Люди підсвідомо зітхають, натякаючи на розчарування і втому від існуючого стану речей.

Отже, якщо ви помітили, що хтось зітхає частіше, то є велика ймовірність, що щось не так. Зітхання часто є фізичним проявом ряду негативних емоційних станів; і більшу частину часу ми навіть не усвідомлюємо, що робимо це.

9) Зміни в моделях спілкування. Якщо ви переживаєте кризу, навряд чи ви будете підтримувати піднесений настрій у спілкуванні. Говоріть менше або переходьте на більш замкнутий, пасивний тон, коли можна очікувати невдоволення.

Отже, якщо ви помітили, що друг або член сім'ї надсилає текстові повідомлення або говорить односкладово, це може бути ознакою того, що вони з чимось зіткнулися. Не поспішайте з висновками. Зазвичай різко короткий тон означає, що у людини, з якою ви розмовляєте, щось відбувається всередині.

10) Фізичні симптоми без медичної причини. Іноді емоційний стрес проявляється у вигляді фізичних симптомів, таких як головні болі або болі в животі, запаморочення, нудота, без явної медичної причини.

Стрес викликає фізіологічні реакції, вивільняючи гормони, які можуть викликати ці небажані симптоми.Тому, якщо ви відчуваєте раптовий напад головного болю або проблем зі шлунком, не панікуйте. Це може означати просто емоційний дискомфорт, стрес або нещастя.

Іноді почуття нещастя є нормальною частиною життя. Але коли ці епізоди невдоволення затягуються, це може стати тривожним сигналом.

Якщо ви або хтось із ваших знайомих постійно відчайдушні, то звернення за допомогою - це правильний крок.

Психічне здоров'я людини

Іноді певні події життя, оточення або травматичний досвід змушують людину втратити віру в себе. "Я такий слабкий. Я не думаю, що зможу пройти через це" - ці фрази, ймовірно, кожному з нас колись потайки підкидала свідомість. Часто, люди навіть не підозрюють, яку велику внутрішню силу несуть в собі.

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