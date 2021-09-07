Наприклад, один з посадовців у Хмельницькій області запихав порвані долари до рота та намагався проковтнути їх.

У Державному бюро розслідувань склали топ-5 спроб хабарників позбутися грошей під час затримання.

Відповідна добірка з'явився на Facebook-сторінці відомства.

1. Порвати та з’їсти - у Одесі під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі. А у Хмельницькому посадовець запихав порвані долари до рота.

"Рвав і їв, їв і рвав. Щось вдалося проковтнути, решту – також порозкидав дорогою", - зазначили у відомстві.

Згодом працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри та робити експертизу.

2. Злити в унітаз - у Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз.

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3. Викинути з вікна - у Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування.

4. Сховати - на Львівщині поліцейський намагався сховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділку поліції.

5. Сказати, що їх підкинули.

"Але найчастіше хабарники не можуть нічого придумати кращого, ніж "відхреститися" від грошей", - розповіли у ДБР.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук.

Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові. Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

Автор: Денис Прядко