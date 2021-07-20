Зранку 20 липня російські слідчі провели спецоперацію у Ставропольському краї, в ході якої затримали практично усю верхівку Державної інспекції безпеки дорожнього руху.
Про це у Telegram повідомив депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн.
Під час затримання керівника регіональної інспекції Олексія Сафонова оперативники встигли сфотографувати елітне помешкання головного ДАІшника області. Майже кожна кімната двоповерхового маєтку вкрита позолотою; стіни обшиті дорогою тканиною.
Золото є навіть на сидіннях унітазу. В одній з кімнат розмістили велику шафу – повністю з позолоти. Ще в одній знайшли два крісла темно-синього кольору, стилізовані під королівські трони.
Затримання проводили понад 35 силовиків.
Усім фігурантам інкримінують створення злочинного угрупування з метою взяток, зловживання, перевищення службових обов’язків. Депутат констатував, що в регіоні діяла "справжня мафія, котра наживалася на всьому: від блатних номерів і перепусток вантажівок – до торгівлі піском".
Вас також можуть зацікавити новини
- "Підкажіть, це зараз нормально?": прибиральниця в церкві вилила росіянці відро води на голову (відео)
- П'яний росіянин двічі за день падав з балкона: після другого разу настала кома
- У РФ п'яні школярі підпалили авто поліції і напали на свого вчителя
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram