Майже кожна кімната двоповерхового маєтку вкрита позолотою.

Зранку 20 липня російські слідчі провели спецоперацію у Ставропольському краї, в ході якої затримали практично усю верхівку Державної інспекції безпеки дорожнього руху.

Про це у Telegram повідомив депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн.

Під час затримання керівника регіональної інспекції Олексія Сафонова оперативники встигли сфотографувати елітне помешкання головного ДАІшника області. Майже кожна кімната двоповерхового маєтку вкрита позолотою; стіни обшиті дорогою тканиною.

Золото є навіть на сидіннях унітазу. В одній з кімнат розмістили велику шафу – повністю з позолоти. Ще в одній знайшли два крісла темно-синього кольору, стилізовані під королівські трони.

Затримання проводили понад 35 силовиків.

Усім фігурантам інкримінують створення злочинного угрупування з метою взяток, зловживання, перевищення службових обов’язків. Депутат констатував, що в регіоні діяла "справжня мафія, котра наживалася на всьому: від блатних номерів і перепусток вантажівок – до торгівлі піском".

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Автор: Іван Бойко