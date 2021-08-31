Дельфін заплив на мілину і плавав в безпосередній близькості до людей.

У Миколаївській області на Кінбурнській косі дельфін влаштував справжнісіньке шоу для відпочивальників на пляжі.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Туристи зняли його розваги на відео і поділились ним у соціальних мережах. На відзнятому ролику видно, що дельфін заплив на мілину і плавав в безпосередній близькості до людей.

Згодом стало зрозуміло, що дельфін просто захопився полюванням за рибою: тому тварина й не помітила, як підливла до самого берегу та людей. Після того, як дельфін таки вполював свою здобич, він одразу втік назад у глибоке море.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно біля Залізного Порту в Херсонській області очевидці зафільмували шоу дельфінів. Відпочивальники кажуть, побачити грайливих тварин на чорноморському узбережжі зазвичай можна зранку.

Компанія дельфінів припливає просто до самісінького берега, на мілину, де купаються люди: плавають поруч і стрибають, показуючи свої чорні спини.

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Автор: Олег Давигора