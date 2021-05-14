Американка випадково випрала зі штанами виграшний лотерейний білет на 26 мільйонів доларів.
Про це пише BBC.
Жінка придбала лотерею ще в листопаді у передмісті Лос-Анджелеса. Проте по виграш вона прийшла тоді, коли спливав крайній термін – через 180 днів.
Читайте такожАтакували "клони": ведуча прогнозу погоди не змогла втриматися від сміху в прямому ефірі (відео)У магазині американка зазначила, що не може показати білет, оскільки випрала його в кишені одягу.
Водночас представниця каліфорнійської лотереї Кеті Джонстон заявила, що відзнятого матеріалу (маючи на увазі кадри з камер відеоспостереження, на які потрапила покупець) недостатньо, щоби видати призові кошти жінці.
Але копії записів камери долучили до доказів. Відбувається розслідування за позовом потерпілої.
Якщо переможця джек-поту таки не встановлять, то гроші розподілять між школами Каліфорнії. У заяві організаторів також стверджується, що продавець отримав 130 тисяч доларів у рамках стандартної процедури лотереї.
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