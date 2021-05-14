Якщо переможця джек-поту таки не встановлять, то гроші розподілять між школами Каліфорнії.

Американка випадково випрала зі штанами виграшний лотерейний білет на 26 мільйонів доларів.

Про це пише BBC.

Жінка придбала лотерею ще в листопаді у передмісті Лос-Анджелеса. Проте по виграш вона прийшла тоді, коли спливав крайній термін – через 180 днів.

Читайте такожАтакували "клони": ведуча прогнозу погоди не змогла втриматися від сміху в прямому ефірі (відео)У магазині американка зазначила, що не може показати білет, оскільки випрала його в кишені одягу.

Водночас представниця каліфорнійської лотереї Кеті Джонстон заявила, що відзнятого матеріалу (маючи на увазі кадри з камер відеоспостереження, на які потрапила покупець) недостатньо, щоби видати призові кошти жінці.

Але копії записів камери долучили до доказів. Відбувається розслідування за позовом потерпілої.

Якщо переможця джек-поту таки не встановлять, то гроші розподілять між школами Каліфорнії. У заяві організаторів також стверджується, що продавець отримав 130 тисяч доларів у рамках стандартної процедури лотереї.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська