Жінка вже виставила спіднє на аукціон, щоб перерахувати гроші на дослідження проблем жіночого репродуктивного здоров'я.

Порноактриса, що прославилася завдяки відео на сайті PornHub, запустила в стратосферу Землі спідню білизну, яку потім збирається продати на NFT-аукціоні.

Про це повідомляє Daily Star.

У співпраці з платформою NSFW.app і компанією Sent Into Space порноакторка Лулу (своє справжнє ім'я дівчина не розкриває) відправила пару трусиків на висоту понад 107 тис. футів (близько 32,6 км).

Потім їх спустили на парашуті, після чого виставили на аукціоні. Наступного тижня переможець торгів отримає як саме спіднє, так і їхній NFT-аналог.

Читайте такожПорноакторка з Дніпра зіграє богиню цнотливості у серіалі (фото)Всі вторговані гроші підуть на благодійність — гроші перерахують організації Wellbeing of Women, яка займається дослідженнями в області жіночого репродуктивного здоров'я.

"Ми відправляли в космос безліч предметів - від курячих нагетсів до навушників - але труси ми запускаємо туди вперше", - говорить директор Sent Into Space Кріс Роуз.

Цікаво, що Лулу і її партнер Лео вже не вперше беруть участь у благодійності — у 2019 році вони збирали на своїх відео гроші для некомерційної організації, що займається прибиранням пластику зі Світового океану.

Нагадаємо, раніше цього року у США знайшли мертвою 27-річну зірку фільмів для дорослих Дакоту Скай.

Автор: Станислав Кожемякин