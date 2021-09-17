Чоловік здався поліції, яка безрезультатно його розшукувала.

Австралієць, який утік з в'язниці Нового Південного Уельсу майже 30 років тому, здався поліції та вирішив повернутися до в'язниці, тому що пандемія COVID-19 зробила його безхатьком.

У 90-х Дарко Десича засудили до трьох з половиною років тюремного ув'язнення за вирощування марихуани, повідомляє ABC. Відбувши 13 місяців, в ніч на 1 серпня 1992 року він за допомогою ножівки, болторіза і ще деяких інструментів зміг втекти з виправного центру Графтона.

Попри ретельні пошуки, поліції не вдалося знайти втікача. Він навіть згадувався в колись популярному телесеріалі "Найбільш розшукувані в Австралії". За даними близьких до слідства джерел, чоловік втік на північні пляжі Сіднея, де працював найманим будівельником і різноробом.

Десич жив у будинку в Авалоні, але, попри те, що намагався платити за оренду, нещодавно був виселений, адже через пандемію втратив роботу.

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Детективи висунули Десичу звинувачення у втечі. У звільненні під заставу йому відмовили. Наприкінці місяця має відбутися основне слухання справи.

Раніше повідомлялося, що в Індії ув'язнені відмовляються від умовно-дострокового звільнення з в'язниць, щоб не заразитися на волі коронавірусом.

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Автор: Катерина Комолова