Місцева влада серйозно стурбована безпекою парламенту.

У суботу, 3 червня, в Ленстер-хаус, історичну будівлю в Дубліні, де традиційно проходять засідання парламенту Ірландії, потрапила стороння особа.

Людиною, яка змогла увірватися в будівлю парламенту, виявився 16-річний підліток, пише RTÉ.

"Інцидент з порушенням кордонів", як повідомили правоохоронці, стався близько 16 години за місцевим часом. Юнак не тільки зміг потрапити до будівлі, але і заподіяв "деяку шкоду", яку саме – не повідомляється.

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Офіцери заарештували хлопчика, його допитали в міському поліцейському відділку. Після цього його звільнили без пред'явлення звинувачень.

Його справу передадуть в Garda Youth Diversion Programme – міжвідомчу ініціативу, яка займається запобіганням злочинності серед молоді та неповнолітніми, яких було залучено до будь-якої злочинної діяльності.

У парламенті серйозно стурбовані інцидентом. Парламентарій Джеррі Баттімер назвав злом "дуже серйозним порушенням безпеки, яке необхідно розслідувати". Парламентарій Дженніфер Вітмор назвала вторгнення таким, що "викликає занепокоєння", і закликала провести перевірку системи безпеки парламенту і усунути будь-які прогалини в ній.

Інциденти з урядовими будівлями - що повідомлялося

В кінці травня машина врізалася в головні ворота на Даунінг-стріт в Лондоні, де розташована резиденція прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Затриманому водієві згодом пред'явили звинувачення в створенні непристойних зображень з дітьми.

Минулого року у Вашингтоні чоловік в'їхав на своїй машині в огорожу біля Капітолію, де розміщено Конгрес США, після чого застрелився.

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