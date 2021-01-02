За словами місцевих жителів, за місяць в місті сталося до 20 неспровокованих нападів.

Сірі білки з нью-йоркського району Ріго-Парк несподівано почали нападати на людей.

Читайте також"Дощ" з мертвих птахів: у Римі сотні пернатих загинули через феєрверки (фото, відео)Про це пише Esquire з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється про множинні атаки білок в районі Ріго-Парк, в центральній частині Квінса.

Мешканка Нью-Йорка Вінаті Сінгх заявила, що після Дня Подяки в їхньому районі сталося близько 20 неспровокованих нападів:

"Вони нападають на людей випадковим чином - від простих стрибків до подряпин і укусів. Ми не знаємо, чому це відбувається".

Опубліковані фото показують, що деякі жителі Риго-парку зазнали настільки жорстокого нападу, що гризуни залишили після себе подряпини та синці.

56-річна Мішлін Фредерік розповіла подробиці одного з таких нападів:

"Я відчула, як білка пробігла по моїй нозі. Тоді я подумала: ну добре, білка, привіт! Але потім вона доторкнулася до моєї шиї, я потягнулася за нею, і після цього почалося щось схоже на бій в клітці, в якому я сильно поступаюся. Білці було все одно, вона просто жадала крові".

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Автор: УНІАН