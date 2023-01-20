Акули і скати є ключовими функціональними компонентами екосистем коралових рифів і їх не зможуть замінити інші види.

Майже дві третини акул і скатів, що мешкають в районах коралових рифів у всьому світі, знаходяться під загрозою зникнення. Якщо нічого не робити, це може спричинити потенційно жахливі наслідки для екосистем коралових рифів.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature. Основною причиною підвищеного ризику вимирання експерти називають надмірний вилов риби, який посилюється зміною клімату і деградацією середовища проживання акул і скатів - коралових рифів.

Існує 30 сімей, 59 родів і 134 види рифових акул і скатів. Із них майже дві третини (59%) знаходяться під загрозою зникнення. Зокрема, до списку таких, що знаходяться під загрозою зникнення, занесено п'ять видів акул, а також дев'ять видів "скатів-носорогів".

Відео дня

Відзначається, що акули і скати є ключовими функціональними компонентами екосистем коралових рифів, і їх не зможуть замінити інші види. Зникнення таких видів матимуть каскадні наслідки в харчових ланцюжках для інших видів.

Наслідки торкнуться не тільки екосистеми коралових рифів, а й людей: коралові рифи забезпечують засоби до існування і продовольчу безпеку понад півмільярда людей, котрі живуть у прибережних регіонах.

Зменшення популяції цих рифових мешканців відбувалося понад півстоліття, але найбільше скорочення відбулося до 2005 року.

Вчені дійшли висновку, що з найбільшою загрозою рифові акули стикаються в Західній Атлантиці і деяких частинах Індійського океану. А для скатів загроза існує у водах Південно-Східної Азії і також у Індійському океані.

Загроза для коралових рифів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, підвищення температури в морі внаслідок глобального потепління, викликаного спалюванням корисних копалин, призвело до масової загибелі коралів протягом останніх років.

Згідно з новим звітом групи вчених, опублікованим в кінці 2022 року за підтримки ООН, Великий Бар'єрний риф має бути внесений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ,що знаходяться "в небезпеці". Вчені заявили, що риф стикається з серйозними загрозами через кліматичну кризу, і що дії з його порятунку необхідно вжити "у першочерговому порядку".

Вчені прогнозують, що від 70% до 90% усіх живих коралів у світі зникне в найближчі 20 років. Зокрема, Великий Бар'єрний риф із 2015 року пережив безліч руйнівних масових знебарвлень, викликаних надзвичайно високими температурами океану.

Раніше дослідження показало, що стало акул стало значно менше майже на кожному п'ятому кораловому рифі в світі. Дослідники вважають, що падіння чисельності акул, викликане в основному виловом риби, може мати важкі наслідки для коралів, які намагаються вижити в мінливому кліматі.

Вас також можуть зацікавити новини: