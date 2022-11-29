У заключному звіті вчених викладаються ключові кроки, які, на їхню думку, необхідно зробити в терміновому порядку для порятунку цієї екосистеми.

Великий Бар'єрний риф повинен бути доданий в список об'єктів Всесвітньої спадщини, що знаходяться в небезпеці, заявила група вчених після проведення місії до найбільшої в світі системі коралових рифів.

У новому звіті, опублікованому в понеділок за підтримки ООН, вчені заявили, що риф стикається з серйозними загрозами через кліматичну кризу, і що дії з його порятунку необхідно вжити "в першочерговому порядку", пише CNN.

"Команда місії дійшла висновку, що об'єкт стикається з серйозними загрозами, які можуть мати згубний вплив на його невід'ємні характеристики, і тому відповідає критеріям для включення до Списку всесвітньої спадщини, що знаходиться під загрозою", - йдеться у звіті.

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10-денна моніторингова місія вчених ЮНЕСКО у березні відбулася через кілька місяців після того, як Комітет всесвітньої спадщини дав первинну рекомендацію включити великий Бар'єрний риф Австралії в список таких, що "знаходяться в небезпеці" через впливу антропогенної зміни клімату, що прискорюється.

У той час агентство закликало Австралію "терміново" усунути наростаючі загрози кліматичної кризи, але отримало відмову від уряду Австралії на чолі з колишнім прем'єр-міністром Скоттом Моррісоном.

У заключному звіті про місію викладаються ключові кроки, які, на думку вчених, необхідно зробити в терміновому порядку.

Рекомендації включають скорочення викидів парникових газів, переоцінку запропонованих проектів і схем кредитування та збільшення фінансових ресурсів для захисту рифів.

Міністр навколишнього середовища Австралії Таня Пліберсек заявила, що звіт ЮНЕСКО несправедливо привертає увагу до Великого Бар'єрного рифу.

"Так, зміна клімату є ризиком для екосистем, таких як Великий Бар'єрний риф, але це означає, що це ризик для кожного рифу в усьому світі. Немає необхідності виділяти Великий Бар'єрний риф таким чином", - сказала Пліберсек.

Займаючи велику площу і будучи домом для більш ніж 1500 видів риб і більше 400 видів твердих коралів, великий Бар'єрний риф є надзвичайно важливою морською екосистемою на Землі.

За даними фонду Великого Бар'єрного рифу, він також щорічно привносить 4,8 мільярда доларів в економіку Австралії та підтримує 64 тисячі робочих місць у сфері туризму, рибальства та досліджень.

Але в міру нагрівання планети через зростаючу кількість парникових газів у атмосфері, довгострокове виживання рифу опинилося під питанням. Потепління океанів та закислення, спричинене кліматичною кризою, призвели до масштабного знебарвлення коралів. Минулого року вчені виявили, що площа живих коралів у світі скоротилася вдвічі з 1950 року через зміну клімату, надмірний вилов риби та забруднення.

Вчені прогнозують, що від 70% до 90% усіх живих коралів у світі зникне в найближчі 20 років. Зокрема, Великий Бар'єрний риф із 2015 року пережив безліч руйнівних масових знебарвлень, викликаних надзвичайно високими температурами океану.

Під час моніторингових місій ЮНЕСКО експерти виявили, що Великий Бар'єрний риф переживає шосте масове знебарвлення через тепловий стрес, спричинений зміною клімату. Аерофотозйомка близько 750 рифів показує значно поширене знебарвлення по всьому рифу, причому найбільш сильне знебарвлення спостерігається в північних і центральних районах.

Знебарвлення відбувається, коли стресовий корал позбавляється джерела їжі. При погіршенні умов корали можуть голодувати і вмирати, стаючи білими, коли оголюється їхній карбонатний скелет.

За кілька тижнів до місії вчені з міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату опублікували тривожний звіт, в якому робиться висновок про те, що з кожним екстремальним потеплінням життєво важливі екосистеми планети, такі як Великий Бар'єрний риф, усе більше наближаються до переломних моментів, після яких можуть відбутися незворотні зміни.

Рішення про те, чи повинен риф бути офіційно позначений як такий, що перебуває в небезпеці, буде прийнято Комітетом Всесвітньої спадщини наступного року, як тільки ЮНЕСКО складе більш детальний звіт, який включатиме відповіді федерального уряду Австралії та уряду штату.

Великий бар'єрний риф - що відомо

Великий бар'єрний риф - найбільша в світі система коралових рифів, розташована уздовж східного узбережжя Австралії, її загальна площа становить понад 348 тисяч квадратних кілометрів. Вважається, що Великий Риф входить в десятку живих істот, які першими зникнуть в результаті глобального потепління.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2021 року ЮНЕСКО звинуватила уряд Австралії у недостатньому захисті від руйнування великого Бар'єрного рифу через зміну клімату. Це може стати першим випадком, коли природний об'єкт перейде до переліку пам'яток, що знаходяться в небезпеці.

У 1981 році 2300-кілометровий риф отримав звання Всесвітньої спадщини. З тих пір, як ЮНЕСКО вперше обговорила новий статус рифу як такого, що перебуває "в небезпеці", Канберра виділила понад 3 мільярди австралійських доларів на поліпшення стану пам'ятки. У 2019 році управління рифів Австралії знизило статус рифу з поганого до дуже поганого за 5 років спостережень.

Підвищення температури в морі внаслідок глобального потепління, викликаного спалюванням корисних копалин, призвело до масової загибелі коралів протягом останніх років.

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