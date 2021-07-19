Науковці підкреслюють, що такі великі скупчення пінгвінів приваблюють хижаків, що на них полюють.

В Антарктиці неподалік української полярної станції "Академік Вернадський" зібралися тисячі пінгвінів.

Про це повідомила прес-служба Національного антарктичного наукового центру. Вчені пов'язують це явище з потеплінням. "Зазвичай взимку пінгвіни відпливають трохи на північ від української станції. Вони харчуються крилем і потребують відкритої води для полювання, а акваторію навколо "Вернадського" взимку сковує крига", - йдеться в повідомленні.

Полярники зазначили, що протягом останніх років клімат істотно змінюється, а зими стають теплішими. Наприклад, протягом цього місяця у радіусі 20 км від станції спостерігалися великі скупчення пінгвінів Дженту або Аделі.

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Науковці підкреслюють, що такі великі скупчення пінгвінів приваблюють хижаків, що на них полюють – морських леопардів і косаток. Тож вони зараз теж тримаються поблизу станції.

"Ділянки відкритої води в районі архіпелагу Вільгельма, де розташована станція, зараз можна знайти протягом всієї зими. Тому тепер пінгвіни тримаються зовсім недалеко від станції і, схоже, не збираються кочувати на північ. Ось так наслідки зміни клімату і потепління можна безпосередньо спостерігати в Антарктиці завдяки пінгвінам", - зазначили науковці.

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Автор: Ірина Погоріла