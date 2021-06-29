Перламутрові хмари дуже тонкі та відрізняються своїм кольоровим забарвленням.

Над станцією “Академік Вернадський” спостерігали рідкісні перламутрові хмари.

Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як повідомляється, перламутрові хмари є досить рідкісними. В Антарктиці побачити їх можна переважно взимку, коли в нижніх шарах стратосфери (на висоті 15-27 км) температура опускається до аномального рівня (близько -85°С). Саме така температура є однією з головних умов формування цих хмар. Інша обов'язкова умова – наявність ядер конденсації, тобто мінічастинок, на яких пара починає переходити в рідкий стан.

Їхня повна назва – крижані полярні стратосферні хмари, адже вони складаються з кристаликів криги, спостерігаються здебільшого в полярних регіонах і на відміну від більшості хмар, які живуть у “вологій” тропосфері – нижньому шарі атмосфери, ці формуються в наступному шарі – “сухій” стратосфері.

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Як повідомляється, перламутрові хмари дуже тонкі, тож вдень, на тлі розсіяного світла їх фактично не видно. А от під час заходу сонця світло відбивається від кристаликів льоду в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і “фарбує” хмари в різні кольори.

Наразі полярники на “Вернадському” не тільки милуються красою стратосферних хмар, а й спостерігають за ними в наукових цілях.

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Автор: Катерина Лиманська