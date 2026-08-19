Біля Чорнобильської АЕС помітили бурого ведмедя (відео)

У коментарях до відео користувачі відзначили, що ведмідь "вгодований".

Біля Чорнобильської атомної електростанції (АЕС) помітили бурого ведмедя. Про це у соцмережі повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

"Шанс побачити бурого ведмедя в Чорнобильському заповіднику низький, але ніколи не дорівнює нулю", - зазначили у заповіднику.

На короткому відео, яке виклав заповідник, видно, що великий ведмідь проходить повз камеру. У коментарях користувачі захоплюються твариною і відзначають, що ведмідь "вгодований".

Також у коментарях обговорюється можливість того, що ведмідь прийшов до Чорнобильської АЕС із сусідньої країни. Як відомо, в Україні бурий ведмідь мешкає переважно в межах Карпат, а також зрідка трапляється на Поліссі, куди поодинокі особини приходять із сусідніх територій Білорусі.

Тварини біля Чорнобильської АЕС

Як повідомляв УНІАН, раніше у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику було зафіксовано рідкісні види риб. Зокрема, під час досліджень було зареєстровано кілька видів, занесених до Червоної книги України, а саме язь та йорж-носар.

Крім того, дослідники зафіксували у заповіднику цікавий момент: диких кабанів, які вплав долають річку Прип'ять. На відео можна побачити, як дві великі тварини впевнено пересуваються водоймою.

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