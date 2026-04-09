Тиха гостя: у районі Чорнобиля біля закинутих хат помітили цікаву тварину

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника помітили сарну європейську - дику козу.

Про це повідомили у заповіднику, та оприлюднили фото, на якому можна побачити цю тендітну тварину. Сарну зафіксували фотопастки у зоні відчуження, поруч з покинутими будівлями, в яких колись, до Чорнобильської катастрофи, мешкали люди.

"На тлі покинутих хат, де час давно зупинився, серед молодої зеленої трави з’являється тиха гостя - сарна європейська. Там, де люди пішли, природа знову бере своє: обережний крок, насторожений погляд і життя повертається туди, де колись панувала тиша", - акцентують дослідники.

Сарна європейська: що про неї відомо

Сарна європейська, дика коза, козуля – ссавець родини оленевих. Один з двох видів роду сарна, сестринський вид сарни азійської. Схожість з козами, хоч свійськими, хоч з дикими, що відбито в одній з народних назв ("дикі кози") є дуже умовною і пояснюється виключно розмірною і поведінковою схожістю цих тварин.

На вигляд це - маленький олень легкої й витонченої будови, з відносно коротким тулубом. Вуха довгі (12–14 см) та загострені, хвіст рудиментарний (2–3 см), майже непомітний. Забарвлення одноколірне – руде, взимку сіре. Світле волосся на сідницях під хвостом утворює "дзеркало". У телят забарвлення плямисте. Шерсть густа, але з ламким волоссям. Самиці безрогі. Роги в самців прямі, невеликі, поставлені майже вертикально.

Як писав УНІАН, в районі Чорнобиля помітили загадкового птаха, що причаївся у закинутій будівлі – сову сіру, яка сиділа на трухлявій віконній рамі. Хата знаходиться на вулиці Ковпака,35 – одного з населених пунктів у зоні відчуження.

До аварії на Чорнобильської АЕС тут вирувало життя, а зараз – дика природа. Мовчазна постать із проникливим поглядом притягла увагу дослідників. Вона причаїлася там, де колись було світло у вікнах, голоси й щоденна метушня, а тепер - лише тиша, яку порушує шелест крил і подих дикої природи, зазначили дослідники.

