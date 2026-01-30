Поблизу Чорнобиля помітили загадкового птаха, що причаївся у закинутій будівлі

Фахівці зафіксували у Чорнобильському заповіднику сову сіру.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника помітили сову, що причаїлася у закинутій будівлі. Про це розповіли у заповіднику та оприлюднили фото, на якому можна побачити таємничого птаха, що сидить на трухлявій віконній рамі.

У кадр також потрапила табличка з адресою "вул. Ковпака, 35" населеного пункту у зоні відчуження. Як зазначають дослідники, до аварії на Чорнобильської АЕС тут вирувало життя, а зараз – дика природа.

"На вікні старого, закинутого будинку застигла мовчазна постать із проникливим поглядом – це сова сіра. Вона причаїлася там, де колись було світло у вікнах, голоси й щоденна метушня. А тепер – лише тиша, яку порушує шелест крил і подих дикої природи…", - розповіли дослідники.

Сова сіра: що про неї відомо

Сова сіра (Strix aluco) – птах родини Совові. Довжина – 41-66 см, вага – 450-1200 г. Ареал розповсюдження – Європа, Західний Сибір, Північна Африка. В Україні звичайний осілий птах Полісся, лісостепу, Криму й Карпат. У степовій зоні – рідкісний. Сова є корисним птахом, адже знищує мишоподібних гризунів.

На голові птаха – дві широкі довгасті смуги білого забарвлення з рябизною. Лицевий диск, як у сови довгохвостої, не обмежений і вгадується лише по структурі оперення або ж обмежений темною смугою. Очі великі, чорні. Між очей над дзьобом валики з білого пір'я у вигляді півмісяців. Дзьоб сірий. Забарвлення буває сірим і рудим. У природі відрізняються від інших сов розмірами, великою крутою головою без "вушок". Крик самця у шлюбний період: "ху-ху-хуу", самки: "кувіі-кувітт", а біля гнізда – "бек-бек".

Гніздовий період починається на початку березня. Сова сіра в більшості випадків влаштовує гнізда в природних дуплах старих лип, дубів, тополь, берез, верб і осик. У карстових і гірських районах гніздиться в глибоких нішах і тріщинах скельних оголень бортів карстових ям, річкових долин. Дещо рідше гніздиться в людських спорудах: на горищах будинків, в дахах церков. Власного гнізда не робить, відкладаючи яйця на існуючий субстрат. Повна кладка 2-6 (частіше 3-5) білих яєць, в кінці березня – на початку квітня. Насиджує самка 30 днів. Пташенята стають дорослими через 35-40 днів.

Вид занесений до Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES) та Бернської конвенції, Червоних списків тварин Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей. Також в Україні охороняється в кількох природних заповідниках, національних природних парках, заказниках.

Шлюбний період у лисиць біля Чорнобиля

Фахівці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника розповіли, що зараз у лисиць триває шлюбний період. Зокрема, час гону у лисиць – період із грудня по березень. Тварини стають надзвичайно гучними, намагаються привабити партнера та заявити про свої права на територію. Гон супроводжується активною взаємодією між парою – переслідуванням, іграми тощо. У цей період до лисиць краще не наближатися через їхню агресивність.

