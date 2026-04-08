Рідкісна знахідка: у районі Чорнобиля зафіксували немісцевого дрозда

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували дрозда гірського, якого не виявляли на території Київщини близько півстоліття. Про це розповіли фахівці установи та оприлюднили фото птаха.

"У Чорнобильському заповіднику під час польових досліджень зафіксовано дрозда гірського (Turdus torquatus) – вид, якого не виявляли на території Київської області близько 50 років", - наголошують дослідники.

Історичні дані свідчать лише про дві попередні реєстрації виду в регіоні, зазначають у заповіднику.

"На початку квітня 1910 року Е.В. Шарлеман відмітив пару птахів у зграї дроздів. 24 березня 1976 року на околиці села Козаровичі – спостереження А.М. Полуди, А.Д. Макаренка, А.І. Крохмаля", - уточнили в установі.

У заповіднику повідомили, що сучасну реєстрацію здійснено під час спільних досліджень із представниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"В Україні дрізд гірський гніздиться переважно в Карпатському регіоні. Виявлення виду на Київщині, ймовірно, пов’язане з міграційними переміщеннями", - пояснили у заповіднику.

Таким чином, зафіксований випадок є важливим доповненням до відомостей про просторову динаміку виду та підтверджує необхідність подальшого моніторингу орнітофауни регіону, наголошують науковці.

Інші новини про Чорнобильський заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували американську норку, яка є спритною, витривалою і всеїдною. Також це агресивна мисливиця, яка впевнено почувається у воді й на суходолі. Полює на рибу, земноводних і дрібних тварин, водночас витісняючи місцеві види, зокрема, рідкісну європейську норку. Лігва норка облаштовує під корінням дерев або займає нори інших тварин поблизу водойм, обираючи місця з надійним укриттям і швидким доступом до їжі.

Попри невеликі розміри, цей хижак має ефективний механізм захисту: під час небезпеки виділяє різкий мускусний секрет, який відлякує ворогів.

Вас також можуть зацікавити новини: