У Дніпропетровській області поранений лебідь отримав шанс на життя завдяки відчайдухам.
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Як йдеться у сюжеті ТСН, у Кам'янському друзі вирішили покататися на затопленому котловані на ковзанах. Через сильні морози утворилася міцна крига, тож чоловіки наважилися дістатися самого центру водойми.
А там зграя лебедів не полишала пораненого птаха - через перелом крила він не міг відлетіти. Його взяли на руки і на ковзанах доправили на берег.
Друзі, не знімаючи ковзанів, винесли лебедя на руках на берег, знайшли для нього тимчасову домівку в теплому сараї і нагодували.
Птаха вже оглянув орнітолог: з'ясувалося, що в нього відкритий перелам крила, тож потрібна операція. Рятівники сподіваються, що лебідь одужає та повернеться до своєї зграї, яка до останього не полишала в біді пораненого.
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