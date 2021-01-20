Друзі, не знімаючи ковзанів, винесли травмованого лебедя на руках на берег з самого центру озера.

У Дніпропетровській області поранений лебідь отримав шанс на життя завдяки відчайдухам.

Читайте такожВ Одеській області врятували двох молодих лебедів, що вмерзли в лунки водойм (фото)

Як йдеться у сюжеті ТСН, у Кам'янському друзі вирішили покататися на затопленому котловані на ковзанах. Через сильні морози утворилася міцна крига, тож чоловіки наважилися дістатися самого центру водойми.

А там зграя лебедів не полишала пораненого птаха - через перелом крила він не міг відлетіти. Його взяли на руки і на ковзанах доправили на берег.

Друзі, не знімаючи ковзанів, винесли лебедя на руках на берег, знайшли для нього тимчасову домівку в теплому сараї і нагодували.

Птаха вже оглянув орнітолог: з'ясувалося, що в нього відкритий перелам крила, тож потрібна операція. Рятівники сподіваються, що лебідь одужає та повернеться до своєї зграї, яка до останього не полишала в біді пораненого.

Інші новини добра

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Григоренко