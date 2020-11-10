Харківський зоопарк відзначив день народження свого улюбленця фото zoo.kharkov.ua

Харківський зоопарк показав, як відзначив День народження свого улюбленця. Азіатському слону на ім'я Аун виповнилося 23 роки.

Читайте такожУ зоопарку Роттердама народилося дитинча чорного носорога (відео)У зоопарк Харкова він потрапив з голландського звіринця, коли був ще 5-річним слоником. Для великого хлопчика підготували особливий сюрприз. З картонних коробок, наповнених різноманітними ласощами, створили інтернаціональний торт, яруси якого являли собою прапори Голландії, звідки Аун родом, і України, яка стала його домом.

Пригощали слона тим, що він любить найбільше - бананами, грушами, динями, буряком і хлібом. З смачним подарунком іменинник впорався за лічені хвилини.

"У зоопарк велетень прибув у квітні 2002 року в рамках програми Європейської асоціації зоопарків зі збереження та розведення рідкісних видів тварин з Емменського зоопарку, де народився. У цьому зоопарку існує традиція називати всіх слонів бірманськими іменами. Ім'я Аун Нейн Лей в перекладі означає "Народжений переможець". Своєрідною перемогою можна вважати і саме народження Ауна, яке стало знаковим. Адже в європейських зоопарках це був перший випадок народження слона в стаді без втручання людей", - йдеться в повідомленні на сайті зоопарку.  

У святковому настрої перебував і іменинник. Поки йшли останні приготування подарунка, Аун з цікавістю чекав свого виходу у вольєр. І як тільки опинився в ньому, попрямував до торту.

"Естетичною красою довго не насолоджувався - торт зруйнував і відразу перейшов до дегустації. Особливо до смаку імениннику припали дині, банани, груші і хліб. Їх слон з'їв в першу чергу, потім перевірив, чи не залишилося цих смаколиків в коробках, і тільки тоді перейшов до іншого частування", - повідомили в зоопарку.

Аун Нейн Лей відноситься до азіатських слонів. Ареал їхнього проживання-півострів Індостан, Шрі-Ланка, Індокитай і Острови Південно-Східної Азії, Суматра. У висоту ці слони досягають 2,5-3,3 метрів. Вага становить 2,7-5,5 тонн. Буває і до 7 тонн. Тривалість життя - до 50 років.

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Автор: УНІАН