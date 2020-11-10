Пригощали слона тим, що він любить найбільше - бананами, грушами, динями, буряком і хлібом.

Харківський зоопарк показав, як відзначив День народження свого улюбленця. Азіатському слону на ім'я Аун виповнилося 23 роки.

Читайте такожУ зоопарку Роттердама народилося дитинча чорного носорога (відео)У зоопарк Харкова він потрапив з голландського звіринця, коли був ще 5-річним слоником. Для великого хлопчика підготували особливий сюрприз. З картонних коробок, наповнених різноманітними ласощами, створили інтернаціональний торт, яруси якого являли собою прапори Голландії, звідки Аун родом, і України, яка стала його домом.

Пригощали слона тим, що він любить найбільше - бананами, грушами, динями, буряком і хлібом. З смачним подарунком іменинник впорався за лічені хвилини.

"У зоопарк велетень прибув у квітні 2002 року в рамках програми Європейської асоціації зоопарків зі збереження та розведення рідкісних видів тварин з Емменського зоопарку, де народився. У цьому зоопарку існує традиція називати всіх слонів бірманськими іменами. Ім'я Аун Нейн Лей в перекладі означає "Народжений переможець". Своєрідною перемогою можна вважати і саме народження Ауна, яке стало знаковим. Адже в європейських зоопарках це був перший випадок народження слона в стаді без втручання людей", - йдеться в повідомленні на сайті зоопарку.

У святковому настрої перебував і іменинник. Поки йшли останні приготування подарунка, Аун з цікавістю чекав свого виходу у вольєр. І як тільки опинився в ньому, попрямував до торту.

"Естетичною красою довго не насолоджувався - торт зруйнував і відразу перейшов до дегустації. Особливо до смаку імениннику припали дині, банани, груші і хліб. Їх слон з'їв в першу чергу, потім перевірив, чи не залишилося цих смаколиків в коробках, і тільки тоді перейшов до іншого частування", - повідомили в зоопарку.

Аун Нейн Лей відноситься до азіатських слонів. Ареал їхнього проживання-півострів Індостан, Шрі-Ланка, Індокитай і Острови Південно-Східної Азії, Суматра. У висоту ці слони досягають 2,5-3,3 метрів. Вага становить 2,7-5,5 тонн. Буває і до 7 тонн. Тривалість життя - до 50 років.

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Автор: УНІАН