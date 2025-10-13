Відповідне рішення було ухвалено за наказом "Укренерго".

У Дніпропетровській області ввечері 13 жовтня вдруге за добу було запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК. Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено за наказом "Укренерго". Графіки під час таких заходів не діють.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що вранці 13 жовтня було оголошено про застосування екстрених відключень у Дніпропетровській та Донецькій областях. Екстрені відключення на Дніпропетровщині було скасовано о 12:50.

Ситуація в енергосистемі Україні

Через посилення атак російських окупаційних військ на обʼєкти енергетичної інфраструктури, в деяких регіонах виникли проблеми з електроенергією.

У Міненерго розповідали, що росіяни змінили тактику ударів по енергооб'єктах України. Зазначалося, що зараз ворог атакує точково – від регіону до регіону.

Під атаками перебуває і газова інфраструктура, в тому числі газові сховища. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для проходження зими доведеться імпортувати більше газу з інших країн. Головна задача полягає в знаходженні коштів на придбання блакитного палива.

