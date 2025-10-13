Постпред США при НАТО підкреслив, що "ведмедям не потрібно переконувати всіх у тому, що вони ведмеді".

Союзникам США потрібно бути готовими до того, що Росія діятиме нерозумно і некомпетентно, оскільки вона ослаблена. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер, пише LRT.

"Росія щодня намагається переконати світ у тому, що вона ведмідь. Але, як чудово сказав Марк Рютте (генеральний секретар НАТО - УНІАН), ведмедям не потрібно переконувати, що вони ведмеді. Вони просто ведмеді", - сказав він.

За словами Вітакера, союзники занадто високо оцінюють Росію, хоча її реальна сила значно нижча. Він підкреслив, що росіяни готові жертвувати десятками, сотнями і навіть мільйонами своїх громадян на полі бою, не отримуючи при цьому жодної стратегічної вигоди.

"Ми готуємося не тому, що Росія - це величезна економіка з потужною армією. Адже вона навіть не може зайняти 20% території України за майже чотири роки. Росія небезпечна тим, що вона необережна, некомпетентна, і ми просто маємо очікувати, що вона зробить щось дурне", - пояснив постпред США при НАТО.

За якої умови почнеться війна між Росією і НАТО

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якщо Росія буде "настільки дурною", щоб напасти на НАТО, то це буде відкрита війна між Москвою та Альянсом. Він підкреслив, що в НАТО хочуть, щоб цього ніколи не сталося.

Рютте впевнений, що ймовірна війна між Росією і НАТО відрізнялася б від війни, яка зараз триває між РФ і Україною. Проте він не пояснив, у чому б полягала різниця.

