Частково знеструмлені три райони Харкова.

Ввечері у понеділок, 13 жовтня, російські окупаційні війська вдарили по Харкову КАБами. Відомо про влучання у двох районах міста.

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов у телеграм-каналі. За його словами, ворог атакував Слобідський та Салтівський райони міста. В останньому зафіксовано велику пожежу.

"Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд", – заявив він згодом.

Станом на 22:22 було відомо про чотирьох постраждалих внаслідок російської атаки по Харкову. Також пошкоджено щонайменше 12 приватних автомобілів, сказав Ігор Терехов.

Крім того, внаслідок ударів по місту частково знеструмлені три райони Харкова.

У мережі публікують кадри з моментом прильоту по Харкову.

Російські окупаційні війська захопили населений пункт в Дніпропетровській області. Як повідомляє проєкт DeepState, мова про село Тернове.

Крім того, збільшилася сіра зона біля Серебрянки Донецької області. Аналітики пишуть, що це одна з найбільших ділянок сірої зони на лінії фронту, де характерним є постійний тиск ворога без конкретного закріплення чи контролю місцевості.

