Американські сенатори кажуть, що з виробництвом літаків F-35 є проблеми

Претензії висунуті до компанії Lockheed Martin, яка передає літаки пізніше від запланованих термінів та без необхідних оновлень.

Американські сенатори звернулися до кандидата на посаду начальника штабу ВПС США з вимогою розв'язувати проблему низької боєготовності винищувачів F-35A та зростання вартості їх обслуговування. Про це пише Defence One.

Як йдеться у публікації, голова комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер заявив, що F-35 залишається найсучаснішим винищувачем у світі, але надто багато з них простоюють на злітних смугах.

"Рівень готовності наших літаків досі нижчий за цілі, визначені Пентагоном. І про це знають не лише в США, а й у всьому світі. ВПС не зможуть демонструвати свою міць, якщо їхній найкращий літак не може піднятися в повітря", - зазначив голова комітету.

Звернення Вікера були адресовані генералу Кеннету Вілсбаху - колишньому командувачу Військово-повітряного командування та Тихоокеанських ВПС, якого висунули на посаду головнокомандувача ВПС замість Девіда Олвіна, що у серпні несподівано оголосив про відставку.

Під час слухань сенатори зосередили основну увагу на технічних проблемах, які гальмують ефективність ВПС, — насамперед на несправностях і дефіциті запчастин для F-35.

"За даними Рахункової палати США, виробник Lockheed Martin регулярно постачає літаки із затримками та без необхідних оновлень. З 2019 по 2023 рік рівень готовності винищувачів п’ятого покоління коливався між 51 і 71 відсотками, тоді як витрати на їх обслуговування різко зросли", - йдеться у статті.

Сенатор Джек Рід наголосив, що простоювання літаків підриває бойову підготовку та утримання пілотів: "Пілоти, які сидять цілими днями лише у тренажерах, втрачають мотивацію залишатися в строю".

За даними ЗМІ, генерал Вілсбах погодився з цією оцінкою та визнав, що для розв'язання проблеми необхідно збільшити фінансування технічного обслуговування.

"Ми маємо інвестувати в ці фонди, щоб запчастини були доступні, коли літаки злітають. Зараз екіпажам F-35 доводиться чекати на доставку деталей, і весь цей час літак простоює, не беручи участі у тренуваннях", — сказав він.

Йдеться, що проєкт оборонного бюджету на 2026 рік передбачає закупівлю 47 винищувачів F-35, зокрема 24 для ВПС. Водночас ухвалений улітку великий оборонний законопроєкт не передбачає додаткових коштів для програми F-35, а остаточне рішення про їхнє використання ухвалює Міністерство оборони.

Одна з ключових ініціатив попереднього керівництва ВПС США — генерала Олвіна та екссекретаря ВПС Френка Кендалла — передбачала глибоку реорганізацію з фокусом на протидії Китаю. Вілсбах поки не обіцяє продовження цього курсу, хоча визнає, що Китай становить серйозну загрозу національній безпеці.

У письмових відповідях законодавцям Вілсбах підкреслив, що ВПС приділятимуть однакову увагу і захисту території США, і проєкції сили у Тихоокеанському регіоні. За його словами, пише Defence One, ВПС повинні підтримувати високу бойову готовність для протидії найсерйознішим викликам, зокрема тим, що походять від Китаю в Західному Тихоокеанському регіоні.

Додамо, що згідно з офіційними зведеннями, у складі Повітряних сил США є близько 5 тисяч літаків різних типів, серед яких F-35A становлять приблизно 400–470 одиниць (8–10%).

Нагадаємо, за даними Defence Express, американські літаки F-16 виявилися дорожчими за F-35 - "представників" сімейства малопомітних багатофункціональних винищувачів "п'ятого покоління". Агентство військового співробітництва Міноборони США оприлюднило дозвіл на продаж Перу винищувачів F-16 Block 70. Вартість становить близько 285 млн доларів за літак. У межах однієї з угод з Грецією США дозволили продаж 40 F-35 на 8,6 млрд доларів - 215 млн за одиницю.

