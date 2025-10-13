Бельгія є однією з країн, яка пообіцяла надати Україні винищувачі F-16.

Бельгія отримала перші винищувачі F-35, замовлені у Сполучених Штатів Америки. Ця подія важлива і для України, адже може пришвидшити поставки винищувачів F-16, пише "Мілітарний".

Бельгійські пілоти протягом кількох місяців проходили підготовку на американській авіабазі Люк в Аризоні, після чого винищувачі перегнали на базу Флорен у Бельгії. На поповнення очікує етап оперативної оцінки та інтеграції перед введенням у стрій. Це має статися вже наступного року.

Видання нагадує, що Бельгія замовила 34 таких винищувачі ще у 2018 році з метою заміни F-16. Згодом замовлення збільшили до 45 одиниць. Очікується, що повна заміна F-16 відбудеться до 2028 року.

Відео дня

"Наразі досягнення початкової готовності нових літаків до бойового застосування з можливістю проведення обмежених операцій заплановано на середину 2027 року, а повна бойова готовність — на кінець 2030 року", – йдеться в матеріалі.

Чому отримання F-35 Бельгією важливо для України

Як відомо, Бельгія є однією з країн, яка пообіцяла надати Україні винищувачі F-16. І отримані F-35 мають замінити саме ці літаки. Уряд країни не раз говорив, що поставки F-16 прямо залежать від термінів отримання F-35 для бельгійських Повітряних сил.

Загалом Бельгія планує передати Україні до 30 F-16 до 2028 року. У квітні премʼєр-міністр країни казав, що два винищувачі будуть поставлені вже у 2025 році, ще два – у 2026-му.

Зброя України: інші новини

Словенія долучиться до ініціативи НАТО щодо закупівлі зброї для України у США. Водночас суму, яку виділяють для цього проєкту, не розкривають.

Тим часом Нідерланди передали Україні протимінний корабель типу Alkmaar. Вже триває підготовка екіпажу. Відомо, що до кінця року очікується передачу ще одного такого судна.

Вас також можуть зацікавити новини: