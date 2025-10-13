Зокрема, будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи.

В Україні буде посилено захист від атак російськими дронами. Про це сказав за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський.

"Визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи", – йдеться в дописі у телеграм-каналі глави держави.

Крім того, ведеться робота з партнерами, спрямована на забезпечення більшої кількості необхідних Україні типів літаків.

"Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва", – додав Зеленський.

Він також прокоментував ситуацію в українській енергетиці, яка піддається серйозним атакам з боку РФ. За словами президента, найбільш складна ситуація спостерігається в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією.

"Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області – багато помилок місцевих очільників. Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення", – заявив Володимир Зеленський.

Війна в Україні: це варто знати

Російські окупаційні війська почали активніше завдавати ударів по Україні. Заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що зросла і точність ударів – ворог використовує дані від Китаю.

Тим часом Сили оборони України методично знищують російські обʼєкти, які допомагають ворогу вести війну. Джерела УНІАН повідомили, що цієї ночі було уражено низку таких обʼєктів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів Феодосійського морського нафтового терміналу.

