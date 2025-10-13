Прем'єр-міністр Словенії не став розкривати суму, яку його країна виділить на закупівлю зброї.

Словенія приєднується до програми PURL, у рамках якої країни НАТО виділяють гроші на купівлю американської зброї для України. Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб на спільній прес-конференції з генсеком Альянсу Марком Рютте.

"Я не можу розкрити суму, тому що вона засекречена. І в мене зараз немає повноважень називати її. Проте вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тому це не є додатковими витратами", - поділився він.

Голоб додав, що допомога Словенії в рамках програми PURL буде зосереджена тільки на оборонній зброї. Він згадав системи протиповітряної оборони, які дадуть змогу захистити об'єкти енергетичної інфраструктури України від російських атак.

"Наш обов'язок - допомогти захистити український народ. Тому Словенія вирішила приєднатися до ініціативи PURL, щоб захистити цивільних та інфраструктуру, що зараз навіть важливіше напередодні зими", - підкреслив прем'єр Словенії.

Американська зброя для України - важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що в перших пакетах ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (PURL) союзники закуплять у США ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot і снаряди для ракетно-артилерійських систем HIMARS. Він зазначив, що Україна отримала понад 2 млрд доларів від партнерів спеціально для програми PURL.

Крім того, наприкінці вересня Зеленський повідомляв, що в межах програми PURL планується фінансування шести пакетів різної зброї. Зокрема, з серпня Нідерланди профінансували 1-й пакет на 578 мільйонів доларів, а Данія, Норвегія, Швеція разом профінансували 2-й пакет на 495 мільйонів доларів.

