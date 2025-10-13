При цьому наголошується, що новий стандарт буде насамперед орієнтований не на підвищення швидкості, а на надійність з'єднання.

Не встиг Wi-Fi 7 широко вийти на ринок, як у TP-Link заявили про проведення першої у світі демонстрації можливостей бездротових мереж наступного покоління. Таку подію в компанії називають "важливою віхою" в розробці Wi-Fi 8.

Під час демонстрації інженери перевірили передачу даних і роботу маяків (beacon) – системних сигналів, що забезпечують стабільність з'єднання і синхронізацію між пристроями, повідомляє видання The Verge.

За даними TP-Link, новий стандарт працюватиме в діапазоні 2,4, 5 і 6 ГГц із максимальною швидкістю передавання даних до 23 Гбіт/с – у 2,5 раза більшою, якщо порівняти з Wi-Fi 7. При цьому основний акцент буде зроблено не на підвищення швидкості, а на надійності з'єднання.

Відео дня

Ще одне завдання бездротових мереж наступного покоління – оптимізувати роботу технології динамічного розподілу спектра. Цей підхід дає змогу ефективно розподіляти частотні ресурси між користувачами, враховуючи навантаження мережі та інші умови.

Перші споживчі пристрої з Wi-Fi 8 з'являться до офіційного затвердження стандарту, яке планується зробити до кінця 2028 року.

Нагадаємо, стандарт Wi-Fi 7 офіційно запустили в січні 2024 року. Нова технологія дає змогу передавати потокове відео з роздільною здатністю 8К і запускати багатокористувацькі ігри в доповненій і віртуальній реальності.

Раніше УНІАН розповідав про предмети, які не можна тримати поруч із роутером. Якщо у вашому домі слабкий сигнал Wi-Fi, переконайтеся, що вони розташовані якомога далі від роутера.

Вас також можуть зацікавити новини: