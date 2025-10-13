Джерела видання не виключають, що Україні знадобиться понад 200 мільярдів доларів підтримки в разі продовження російсько-української війни.

Європейський Союз дедалі більше переконується, що використання близько 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку (зокрема виділення Україні 140 мільярдів євро "репараційного кредиту") – це єдиний шлях для забезпечення стабільного фінансування нашої держави. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, ЄС намагатиметься досягти політичної домовленості щодо використання цих активів на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня. Однак, навіть якщо саміт завершиться результативно, додаткові гроші на наступний день не виділять.

"Керівництво блоку (в разі досягнення домовленості стосовно використання активів, – УНІАН) швидко розпочне роботу над юридичною пропозицією щодо механізму виділення грошей до другого кварталу наступного року", – зазначили співрозмовники видання.

Згідно з планами, які обговорюються в ЄС, Україна отримає близько 140 мільярдів євро нових кредитів під ці активи. Країни-члени блоку також обговорюють умови надання кредитів та цілі, на які можна буде використати ці кошти. Йдеться, зокрема, про можливість використання російських активів на військові потреби.

При цьому гроші будуть повернуті лише в тому випадку, якщо Росія погодиться виплатити Україні компенсацію за збитки, завдані російсько-українською війною.

Водночас ЄС або група країн-членів блоку надасть Euroclear – бельгійському кліринговому центру, де зберігаються російські активи – гарантії того, що він зможе задовольнити будь-які потенційні юридичні претензії РФ.

Разом з тим, співрозмовники Bloomberg зазначають, що Україні може не вистачити щонайменше 200 мільярдів доларів для відбиття агресії РФ та підтримки економіки.

"За словами деяких респондентів, Києву, ймовірно, знадобиться понад 200 мільярдів доларів для підтримки своєї оборони і задоволення фінансових потреб до кінця цього десятиліття, якщо війна продовжиться", – зазначає видання.

Країна-агресорка вже заявила, що вживатиме заходів у відповідь, якщо ЄС вирішить арештувати російські активи. Разом з тим, за даними видання, плани ЄС не передбачають прямого арешту активів.

В цьому контексті журналісти нагадують, що фінансування більшої частини військових і економічних потреб України наразі забезпечує Європа, тоді як США заявили, що більше не будуть платити за зброю, яку вони можуть надати Києву.

Заморожені активи РФ

Як відомо, більша частина російських активів заморожена у ЄС із початку повномасштабного вторгнення. Україна отримує лише відсотки з них. Зокрема, 1 жовтня до державного бюджету України надійшов транш у 4 мільярди євро від Європейського Союзу за рахунок російських заморожених активів.

6 жовтня Єврокомісія представила план можливого використання заморожених активів РФ. Зазначений план дозволяє урядам країн-членів блоку використовувати до 185 млрд євро російських активів.

При цьому використання російських активів може відбутися без їхньої конфіскації, проти якої виступають бельгійські посадовці. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що конфіскація російських активів із бельгійських банків поставить під загрозу репутацію країни як центру фінансових послуг.

