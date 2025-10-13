Після аварії в Ченду акції компанії Xiaomi обвалилися на 8,7%.

Смертельна аварія за участю седана SU7 від Xiaomi, що сталася у понеділок, знову викликала занепокоєння щодо дверних ручок в електромобілях. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомили в поліції, інцидент, який стався в південно-західному китайському місті Ченду, ймовірно, був спричинений керуванням у нетверезому стані. Електромобіль врізався в інше авто і виїхав на розділову смугу, після чого загорівся.

Хоча влада не уточнила модель, китайські ЗМІ та відео на платформах, таких як Weibo, припускають, що це був Xiaomi SU7. На кадрах видно автомобіль, охоплений полум’ям, а також перехожих, які безуспішно намагаються відкрити двері та врятувати водія.

Відео дня

Через інцидент акції Xiaomi в понеділок впали на 8,7%, що стало найбільшим падінням з квітня. Сама компанія не надала коментарів на запит.

Цей інцидент стався через кілька місяців після смертельної аварії за участю електромобіля Xiaomi SU7 на китайській автомагістралі, яка спричинила падіння акцій компанії і викликала питання щодо систем смарт-керування в нових авто та безпеки дверних ручок електромобілів.

На думку фахівців, інцидент може посилити перевірки щодо деяких дверних ручок в електромобілях, які неможливо відкрити звичайним способом після втрати живлення.

Xiaomi SU7 є повнорозмірним електромобілем, що випускається китайською компанією Xiaomi за ліцензією BAIC Motor з грудня 2023 року. Постачання моделі почалися у 2024 році.

Китайські автомобілі

Попри певні занепокоєння щодо надійності і безпеки, китайські автомобілі стають дедалі популярнішими в багатьох країнах світу.

Щоб допомогти водіям обрати гарну модель в агентстві J.D. Power визначили найнадійніші автомобілі, які випускаються в Китаї. Експерти назвали найкращі моделі за цим критерієм майже в кожному сегменті.

Так, серед субкомпактних електромобілів переможцем рейтингу став Wuling Hongguang Mini EV, тоді як серед компактних електрокросоверів переміг Wuling Bingo Plus.

Нагадаємо також, що нещодавно у виданні What Car? визначили десять найкращих китайських автомобілів.

Вас також можуть зацікавити новини: