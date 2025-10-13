Наразі головна задача – знайти кошти на закупівлю блакитного палива.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для проходження найближчого зимового сезону наша країна готується імпортувати більше газу з інших країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас у Києві. Зокрема, у глави держави запитали, як Україна планує пройти зиму, і чого Україна потребує від ЄС з точки зору складної ситуації в енергетичній сфері через російські повітряні атаки.

Як відзначив Зеленський, Україна вже використовувала певні можливості і допомогу у минулі зимові сезони, коли з’являлися проблеми в енергетичній галузі.

Він зауважив, що Росія атакує газові сховища, газову інфраструктуру і об’єкти водопостачання.

"Тож, ми вже почали говорити про імпорт газу. У нас є оцінка того, що нам знадобиться. Але, здебільшого йдеться про гроші. На сьогодні газ – це не проблема. Проблема полягає у тому, аби мати достатньо грошей, достатнє фінансування для цього газу", – наголосив Зеленський.

Як зазначив глава держави, є розуміння, де можна купити газ, і яка ціна пропонується. Водночас, за його словами, деякі партнери України не беруть коштів за газ, але здійснюють поставки. Йдеться про Норвегію або деякі країни-члени Євросоюзу.

"Ми також розраховуємо на них", – сказав Зеленський.

Також президент додав, що до цього питання можуть бути залучені деякі країни Близького Сходу.

"Ми використовували наші відносини минулої зими", – пояснив він.

При цьому, президент України переконує, що питання коштів буде вирішено.

Атаки РФ по Україні: наслідки

Російські окупанти знищили більше половини видобутку газу в Україні. Якщо удари триватимуть, Україна очікує, що до кінця березня їй доведеться закупити приблизно 4,4 мільярда кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро.

Раніше іноземні медіа повідомляли, що у зв’язку з російськими постійними масованими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури Україні доведеться витратити мільярди на додатковий імпорт газу.

