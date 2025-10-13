Генсек Альянсу вважає, що ймовірна війна між РФ і західними країнами буде відрізнятися від російсько-української.

Якщо Росія буде "настільки дурною", щоб напасти на НАТО, то це буде відкрита війна між РФ і Альянсом. Про це заявив 13 жовтня під час парламентської асамблеї Альянсу в Любляні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише La Repubblica.

"Ми сподіваємося, що цього ніколи не станеться. Але якщо Росія буде настільки дурною, щоб напасти на нас, це буде відкрита війна між Росією та НАТО", - сказав Рютте.

За його словами, ймовірна війна між Російською Федерацією і НАТО відрізнялася б від війни, що зараз триває між Росією та Україною.

"Вона відрізнятиметься від війни між Росією та Україною з багатьох причин, які я не можу зараз детально пояснювати, тому що ми не хочемо давати їм інформаційних переваг, але ця війна буде іншою", - зазначив він.

Російські військові біля кордону з Естонією

Як повідомляв раніше УНІАН, 10 жовтня Естонія закрила проїзд повз російську ділянку через підозрілу активність військ на дорозі, яка проходить через Саатсеський чобіт в Росії. За попередніми даними, група російських солдатів складалася з приблизно 10 осіб. Вони стояли посеред дороги, якою також користуються естонці. Представники департаменту поліції та прикордонної служби Естонії розповіли, що рішення було ухвалено для безпеки людей.

На думку аналітиків ISW, РФ запустила "фазу нуль" підготовки до війни з НАТО. Вони зазначили, що виявлення так званих "зелених чоловічків" на кордоні з Естонією вказує на формування інформаційно-психологічного плацдарму перед можливим майбутнім військовим конфліктом.

Конгресмен-республіканець Дон Бекон оцінив загрозу для НАТО з боку Росії. Він сказав, що російський диктатор Володимир Путін становить загрозу, і назвав його "загнании у кут щуром", який перебуває у відчаї. Також конгресмен закликав Естонію та інших членів НАТО бути пильними щодо Росії. Мовляв, Альянс має діяти вже зараз.

