Він каже, що Росія не буде ухилятися від військового протистояння з НАТО.

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер попередив про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією. На слуханнях у Бундестазі він сказав, що Росія прагне підірвати НАТО та дестабілізувати демократії в Європі, пише Zeit.

Він попередив, що для досягнення своєї мети Росія не ухилятиметься від прямої військової конфронтації з НАТО, "якщо це буде необхідно". Єґер застеріг від недооцінки загрози, яку становить Росія.

"Ми не повинні сидіти склавши руки і вважати, що можливий напад Росії відбудеться не раніше 2029 року. Ми вже сьогодні під вогнем. У Європі, в кращому випадку, панує крижаний мир, який може будь-якої миті перерости в гаряче протистояння", – сказав президент BND.

Відео дня

Він також сказав, що дії Росії "спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкол і залякування наших суспільств". Він додав, що за російськими планами Європу має паралізувати страх і бездіяльність, щоб змусити її відмовитися від своїх інтересів:

"У Москві розраховують на реальні шанси розширити свою зону впливу на захід і поставити економічно набагато сильнішу Європу в залежність від Росії".

Для цього, за його словами, Росія використовує шпигунство, саботаж, провокації та замовні вбивства опозиціонерів, а також застосування дронів у чужому повітряному просторі.

З огляду на ризики, глава BND сказав про необхідність додаткових повноважень для Федеральної розвідувальної служби.

У рамках публічних слухань на засіданні парламентського контрольного комітету на запитання депутатів відповідали також глава Служби захисту Конституції Сінан Селен та президентка Військової контррозвідки Мартіна Розенберг. Видання додало, що як правило, керівники спецслужб висловлюються лише на суворо конфіденційних засіданнях контрольного органу. Однак раз на рік опитування проводиться публічно на пленарному засіданні Бундестагу.

Російські диверсії у Європі – більше новин

Нагадаємо, що раніше представники розвідок попереджали, що неналежне реагування на російські провокації у Європі призведуть до ще більшої ескалації. За минулі роки дії Росії, вірогідно, стали причиною підпалів торгівельних та логістичних центрів у Польші, спроб встановити вибухівку на літаках, підготовки до вбивства генерального директора Rheinmetall. А останнім часом над Європою спостерігаються численні інциденти з невідомими дронами, за якими, як вважається, також стоїть РФ.

Також розвідники попереджали, що у Кремлі вже обговорювали сценарії військового вторгнення в країни НАТО. Таким чином, кажуть вони, росіяни намагатимуться вийти з української війни – перемкнувшись на іншу війну.

Вас також можуть зацікавити новини: