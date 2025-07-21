Риба важить понад пів кіло.

У Святошинському районі Києва місцевий рибалка поділився неочікуваним уловом: у ставку №15 йому вдалося зловити вражаюче великого карася. Риба виявилася удвічі більшою за людську долоню і важила приблизно 600 грамів.

Про знахідку чоловік розповів у соцмережах, зазначивши, що розміри карасів на цій водоймі його приємно здивували. За його словами, кожна риболовля з мікроприманками приносить не лише окуня, а й "бонусного" карася.

"Кожна мікрушна рибалка дарує гарного бонусного карася. Чи то сезон зараз такий, чи просто пощастило, але факт залишається фактом. Карасика не зважив, забув ваги вдома, але думаю в ньому чесних 600 грамів є", - поділився чоловік.

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Вплив спеки на морських мешканців

Нагадаємо, спека в Середземному морі була настільки сильною, що викликала занепокоєння у вчених стосовно стану морських мешканців. Зокрема, температура поверхні моря біля узбережжя Майорки з кінця червня цього року перевищує + 30°C. Як розповів генеральний директорат з питань морського господарства Португалії, південний регіон Алгарве пережив спеку в період з 28 червня по 9 липня й в цей проміжок часу температура повітря була значно вищою, ніж в середньому за останні 20 років. Ба більш, в деяких районах температура перевищувала норму на 5°C.

Остання морська спека стала найбільш екстремальною для західного Середземномор'я та для червня, за словами фахівців, подібні умови є безпрецедентними. Є побоювання, що через спеку морські істоти загинуть.

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