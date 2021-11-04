Вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил.

Київські митники у міжнародному аеропорту "Бориспіль" запобігли спробі вивезення за кордон трьох вовків під виглядом собак.

Про це повідомила прес-служба Державної митної служби України.

Зазначається, що за документами, наданими до митного контролю, з України до Непалу вивозили трьох сибірських лайок, які не становлять високої племінної цінності, загальною вартістю 15 тис. грн.

Однак під час огляду вантажу київські митники виявили розбіжності з заявленими даними, оскільки так звані "собаки" видавали зовсім не характерні для них звуки. Всі три особини не скиглили, а вили. За зовнішнім виглядом тварини не були подібні до звичних лайок, а мали всі вовчі ознаки.

Читайте такожВиганяв духів: у Харківській області чоловік жорстоко побив власну матір (фото)На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації та документів на право переміщення вовків, а саме дозволу CITES, документів про право набуття тварин, ветеринарного свідоцтва відправник не мав, додали у службі.

Для остаточної ідентифікації тварин залучено відповідних фахівців. Наразі вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил.

Вовків буде вилучено і відправлено на відповідальне зберігання у Харківську область у "Фельдман екопарк".

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині прикордонники виявили чоловіка, який намагався вивезти в Росію ікону, приклеївши її на спину.

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Автор: Леся Лещенко